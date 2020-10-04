Стала відома причина масштабного збою у Телеграм

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У роботі соцмережі Телеграм стався масштабний збій вночі 4 жовтня, про проблеми в роботі сервісу повідомили мешканці України, Білорусі, Росії, Німеччини, - інформує NNS з посиланням на Українську правду.

Причиною збою у роботі Telegram, який у Європі, була несправність апаратного забезпечення, повідомив засновник Telegram Павло Дуров.

4 жовтня Дуров запевнив, що зараз команда фахівців працює над усуненням проблем, що виникли. Він зазначив, що вже виправлено додаток для iOS, і застосунок буде доступний у App Store.

За словами Дурова, щотижня принаймні 10 мільйонів нових користувачів приєднуються до Telegram, що вимагає постійного оновлення як програмного так і апаратного забезпечення.

"Минулого вечора Telegram не працював у Європі (зокрема в Україні - УП) впродовж приблизно години через несправність обладнання. Ми вже усунули несправності в додатку для iOS. Ми також налаштовуємо наше мережеве програмне забезпечення, щоб мінімізувати ризик таких проблем у майбутньому".

- запевнив Дуров.

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