Випромінювання від мобільних вишок операторів планують збільшити у 10 разів

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В Україні випромінювання від вишок мобільних операторів планують збільшити у десять разів. Уряд розробив план з поліпшення сигналу, повідомляє NNS з посиланням на ZAXID.NET.

У Міністерстві цифрової трансформації України провели нараду, на якій затвердили план з розвитку покриття території України швидкісним інтернетом у стандарті LTE (4G). План, зокрема, передбачає збільшення випромінювання від базових станцій мобільних операторів, що дозволить посилити їхній сигнал, а також прискорене надання землі під нові вишки.

Під час наради йшлося про покриття швидкісним інтернетом як малих населених пунктів, так і доріг. У ній взяли участь представники мобільних операторів, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, а також голова «Укравтодору» Олександр Кубраков.

За підсумками наради Шмигаль зобов’язався ухвалити доручення з низки питань. Одним з них є пришвидшення встановлення нових вишок. Наразі цей процес триває від 10 до 20 місяців і робоча група повинна напрацювати зміни, які дозволять операторам швидше укладати договори на землю під базові станції і прискорити їх приєднання до електромереж.

Також на нараді йшлося про те, що Міністерство охорони здоров’я має змінити застарілі норми випромінювання базових станцій і привести їх до європейських значень.

«Граничний допустимий рівень електромагнітних випромінювань має бути змінений з поточних 10 мкВт/см2 на 100 мкВт/см2»,

– сказано у повідомленні.

Таким чином, якщо відповідне доручення з’явиться, то норму випромінювання вишок мобільних операторів дозволять підвищити вдесятеро.

Крім того, Міністерство економічного розвитку разом з Міністерством цифрової трансформації мають опрацювати можливість зменшення орендної ставки за розміщення антен, технічних засобів операторів телекомунікацій, які надають послуги мобільного зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до інтернету, з 21% до 12%.

Нагадаємо, що з липня мобільні оператори почали запускати в Україні стандарт мобільного зв’язку четвертого покоління (4G або LTE) на частотах 900 МГц. До цього часу цей стандарт в Україні працював на частотах 2600 МГц і 1800 МГц. Із запуском 4G на 900 МГц в операторів з’явилась можливість покрити більше території меншою кількістю базових станцій, адже чим менша частота, тим ширшу територію вона покриває.

Багато людей висловлюють побоювання можливим негативним впливом електромагнітного випромінювання на здоров’я. Однак, як зазначає Український державний центр радіочастот, якщо вже й остерігатися впливу електромагнітних випромінювань, то краще звернути увагу на мікрохвильову піч, яка працює в радіочастотному діапазоні домашнього Wi-Fі, але в тисячу разів потужніше, і відходити від неї на 1-1,5 метри при її ввімкненні; бажано обмежити тривалий час перебування перед монітором комп’ютера; врешті, не тримати вночі мобільний телефон біля голови, щоб не наражати себе на додаткове опромінення.

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