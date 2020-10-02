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Президент США Дональд Трамп захворів на коронавірус. Також COVID-19 захворіла його дружина Меланія. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК Україна, яке посилається на Twitter Трампа.

Позитивний тест на COVID-19 він отримав вночі.

"Меланія і я дали позитивний результат на COVID-19. Ми негайно приступимо до процесу карантину і відновлення. Ми подолаємо це разом",

- написав Трамп.

Раніше повідомлялось, що коронавірусом заразилася радниця Трампа Хоуп Хікс, яка супроводжувала президента США на дебати з Джо Байденом. У зв'язку з цим Трамп з дружиною пішли на карантин.

Зазначається, що до цього Трамп не виключив, що США можуть використовувати зарубіжну вакцину від коронавірусу, якщо вона буде готова. При цьому він готовий був першим її випробувати на собі.

Раніше ми повідомляли: В Україні не було першої хвилі коронавірусу – Ляшко

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