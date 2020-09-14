Зафіксовано новий масовий спалах Еболи в Африці

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У Демократичній Республіці Конго повідомляють про новий масовий спалах хвороби, викликаної вірусом Ебола. Загальна кількість нових хворих вже перевищила сотню осіб, передає 24 канал, інформує NNS.

Що відомо про новий спалах Еболи в Африці

Інформацію про нових спалах небезпечної лихоманки підтвердили в пресцентрі ВООЗ Африки.

За даними звіту ВООЗ, в Конго вже зафіксували 118 випадків захворювання, серед них 112 підтверджених діагнозів, а ще 6 очікують результатів тестів.

Крім цього, відомо про 48 загиблих, ще 52 хворих вилікувалися.

У 2014 – 2016 роках Західну Африку вразила найтяжча епідемія Еболи. Після того, як епідемію ліквідували в переважній частині Африки, вона продовжує час від часу вражати Демократичну республіку Конго.

Що відомо про вірус Ебола

Це вірусна інфекція, яка може вражати як і людей, так і деякі види тварин. Вперше була зареєстрована ще у 1976 році та відноситься до особливо небезпечних інфекцій.

Вважається, що вірус Еболи потрапляє в людину при контакті з кров'ю, біологічними рідинами, виділеннями інфікованими шимпанзе, горил, антилоп, дикобразів і кажанів. Від людини до людини хвороба передається контактним шляхом.

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