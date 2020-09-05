Розробник "Новачка" прокоментував отруєння Навального

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Один з розробників «Новачка» Володимир Углєв прокоментував отруєння Олексія Навального, з посиланням на DW повідомляє УНІАН, передає NNS.

Екс-співробітник Державного НДІ органічної хімії і технології Володимир Углєв був одним з розробників отруйних речовин класу «Новачок». Спочатку Углєв публічно відкидав можливість використання «Новачка» у випадку отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, але після оголошення висновків німецьких фахівців змінив свою думку.

Згідно з версією науковця, для отруєння російського політика була використана дуже мала кількість речовини. Це могло бути одне з чотирьох сполучень з групи «Новачок»: А-230, А-232, А-234, А-242 або їхні аналоги. Ці речовини були розроблені у СРСР ще у 1980-90-і роки і мають надзвичайно високу токсичність.

Углєв розказав про те, як могло статися отруєння Олексія Навального і чи була небезпека для його оточення.

Так, коли ще не було відомо, що це конкретно «Новачок», науковець думав, що це малоймовірно.

"Так, я так думав, бо від "Новачка" симптоми проявилися б моментально",

— зазначив Углєв.

Проте зараз, коли німецькі фахівці сказали, що це речовина з групи «Новачок», його думка змінилася.

"Так, зараз можна припустити, що речовина була дуже точково віддозована. Думаю, що не більше 2-4 міліграмів. Прояви симптомів та їхня наявність залежить від кількості речовини. При такому мінімальному надходженні симптоми можуть бути дуже неясно вираженими, такі як міоз (звуження зіниці - Ред.). В такому випадку, швидше за все, речовину було отримано перорально (шляхом проковтування - Ред.), тож взагалі якісь прояви, крім міозу, навряд чи були. Основні симптоми повинні проявитися значно пізніше - не протягом пів години, протягом декількох годин",

— зазначив розробник.

На питання, чи можна сказати, коли приблизно була застосована речовина, Углєв відповів на диво точно:

"Застосована вона була, коли він саме перебував у кафе і пив чай. Хтось якимось чином запустив пакетик з цією речовиною в чашку чаю або в цукор. Розумієте, небезпека полягала в наступному: чи подавали чай тільки для одного Олексія і чи абсолютно точно знали, що не буде пити тільки Олексій? Тут потрібно знати абсолютно точно, що чай п'є тільки один Олексій, а решта чай не п'ють. Ось це потрібно було знати. А якби, припустимо, всі троє замовили чай, то, швидше за все, виконавець в усі три чашки додав би ці пакетики і всі троє могли б отримати аналогічні ураження",

— зазначив він.

У випадку з отруєнням Сергія Скрипаля у Великобританії теж використовувався "Новачок", і там постраждали не тільки ті люди, які поруч з ним знаходилися, але і ті, хто пізніше, приміром, знайшов флакон. А от у випадку з Навальним, говорить Углєв, небезпеки для людей, які летіли з ним в літаку, не було.

"У випадку з Олексієм такої небезпеки для інших не було. Ну, в тому випадку, якщо тільки, припустимо, його б вирвало, а хтось ці блювотні маси з'їв би. Це віртуальна небезпека. А в Солсбері було таку кількість застосовано, що можна було кілька тисяч чоловік отруїти. Тут зовсім очевидно, що диверсію здійснили саме точково. Так, якби взяли, підійшли і ножем вдарили, так і тут. Якщо це справді "Новачок" - ну, я просто не маю права не вірити німецьким фахівцям, вони першокласні, та й обладнання зараз не те, що було, коли я працював, - таким чином, в такому випадку речовину могли ввести тільки перорально. Якби вони зробили це, припустимо, внутрішньом'язово, тобто уколом, залишився б слід від уколу і симптоми розвивалися б протягом 1-3 хвилин, що виключається, адже симптоми з'явилися вже в літаку через 40-50 хвилин після того, як він випив чаю",

— сказав науковець.

У Росії медики не змогли розпізнати "Новачок" а організмі Навального. На думку Углєва, причина в обладнанні.

"Я можу говорити тільки на підставі останніх даних. Ваші (німецькі - Ред.) фахівці поки теж не змогли встановити, якою конкретно речовиною. А цих "Новачків" - найперспективніші, які були, їх чотири види, плюс ще їхні аналоги. Я доходжу висновку, що у німецьких фахівців було більш сучасне обладнання та прилади для визначення таких кількостей, які взяли з крові Олексія. А у тих, хто робив аналізи в Москві, обладнання було набагато слабшим й аналізи показали відсутність речовини".

Окрім того, Углєв зробив певний прогноз, що чекає Олексія Навального далі:

"Я у своїй 15-річній практиці не стикався з випадками одужання людей, тому що вони були уражені, як правило, дуже великими дозами, свідомо смертельними. І не виживали. І поговорити з ними не було можливості. Що може статися, це медики повинні говорити. Я не медик, тому я не беруся... Але ураження можуть бути досить серйозними, хоча все залежить від того, яка кількість речовини і куди потрапила".

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Що таке отрута «Новачок»?

«Новачок» - це група фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Радянський Союз вів його розробки в 1970-і й 1980-і роки. До групи «Новачок» належить більше сотні різних за структурою отруйних речовин. Найнебезпечнішими з них вважаються «Новачок-5» і «Новачок-7». Вони в вісім разів перевершують по токсичності газ VX - найбільш отруйна з усіх штучно синтезованих людиною речовин. «Новачок» вражає нервову систему, в результаті чого жертва отруєння не може дихати і відчуває дуже сильні болі.

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