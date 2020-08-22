У ВООЗ сподіваються, що пандемія коронавірусу триватиме не більше двох років

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Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом сподівається, що пандемія коронавірусу триватиме не більше двох років, якщо світ зможе винайти вакцину. Про це з посиланням на Reuters повідомляє Українська правда, передає NNS.

Вказується, що ВООЗ із обережністю оцінює, коли саме можна буде подолати пандемію, оскільки досі не існує вакцини.

"У нашому випадку з багатьма технологіями, і, звичайно, із зв’язками, у віруса є більше шансів поширюватись, він може рухатись швидше, тому що ми всі більш пов’язані",

– сказав Аданом.

Проте, вважає очільник ВООЗ, людство має знання та технології, щоб зупинити пандемію.

"Ми сподіваємось завершити пандемію менше чим за два роки",

– підсумував Аданом.

Нагадуємо, в Україні на 22 серпня 102 971 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, за добу зафіксовано рекордну кількість інфікованих — 2 328 осіб.

З початку пандемії у світі зафіксували 23 мільйони 98 тисяч випадків захворювання на коронавірус.