Сумний рекорд: кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 серпня

22 серп. 2020
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22 серпня (станом на 9:00) в Україні 102 971 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2244 летальні, 51 735 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 2328 нових випадків. Загалом проведено 1 400 726 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 657 пацієнтів. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3553 випадки;
  • Волинська область — 5052 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1932 випадки;
  • Донецька область — 1215 випадків;
  • Житомирська область — 2734 випадки;
  • Закарпатська область — 6885 випадків;
  • Запорізька область — 1287 випадків;
  • Івано-Франківська область — 7631 випадок;
  • Кіровоградська область — 756 випадків;
  • м. Київ — 11 507 випадків;
  • Київська область — 4881 випадок;
  • Львівська область — 12 965 випадків;
  • Луганська область — 232 випадки;
  • Миколаївська область — 938 випадків;
  • Одеська область — 5788 випадків;
  • Полтавська область — 636 випадків;
  • Рівненська область — 8383 випадки;
  • Сумська область — 1145 випадків;
  • Тернопільська область — 4507 випадків;
  • Харківська область — 7324 випадки;
  • Херсонська область — 332 випадки;
  • Хмельницька область — 1904 випадки;
  • Чернівецька область — 8713 випадків;
  • Черкаська область — 1248 випадків;
  • Чернігівська область — 1423 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 серпня 2020 року до Центру надійшло 2634 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 161 819 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 серпня

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Автор: NNS - Національна служба новин

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