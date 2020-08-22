Сумний рекорд: кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 серпня

- 22 серп. 2020
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22 серпня (станом на 9:00) в Україні 102 971 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2244 летальні, 51 735 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 2328 нових випадків. Загалом проведено 1 400 726 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 657 пацієнтів. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3553 випадки;
- Волинська область — 5052 випадки;
- Дніпропетровська область — 1932 випадки;
- Донецька область — 1215 випадків;
- Житомирська область — 2734 випадки;
- Закарпатська область — 6885 випадків;
- Запорізька область — 1287 випадків;
- Івано-Франківська область — 7631 випадок;
- Кіровоградська область — 756 випадків;
- м. Київ — 11 507 випадків;
- Київська область — 4881 випадок;
- Львівська область — 12 965 випадків;
- Луганська область — 232 випадки;
- Миколаївська область — 938 випадків;
- Одеська область — 5788 випадків;
- Полтавська область — 636 випадків;
- Рівненська область — 8383 випадки;
- Сумська область — 1145 випадків;
- Тернопільська область — 4507 випадків;
- Харківська область — 7324 випадки;
- Херсонська область — 332 випадки;
- Хмельницька область — 1904 випадки;
- Чернівецька область — 8713 випадків;
- Черкаська область — 1248 випадків;
- Чернігівська область — 1423 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 серпня 2020 року до Центру надійшло 2634 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 161 819 повідомлень про підозру на COVID-19.
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