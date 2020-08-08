Евросоюз изменил список «зеленых стран» для въезда: вошла ли Украина

Завантажте мобільний додаток сайту

Евросоюз обновил список стран, граждане которых могут беспрепятственно въезжать в ЕС для любых потребностей. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Сегодня.

Как сообщили в пресс-службе Совета ЕС, сейчас в перечень входят 10 "зеленых" стран: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Кроме того, разрешен въезд гражданам Китая, но только в случае отмены аналогичных ограничений для жителей ЕС Пекином.

Таким образом, вслед за Алжиром список "безопасных" стран покинуло Марокко.

Отмечается, что ограничения не распространяются на граждан карликовых государств Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан, граждане которых фактически не являются резидентами ЕС, но могут свободно перемещаться по территории Союза.

Рекомендации Совета Евросоюза распространяются также на страны, которые не входят в ЕС, но на которые распространяется действие Шенгенского соглашения: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Кроме того, из тех стран, на которые распространяется запрет, все равно могут въезжать в ЕС граждане и резиденты Евросоюза, а также члены их семей; "путешественники с важной функцией или потребностями", например, дипломаты, медики или сезонные работники, получившие разрешение от нанимателя, что позволяет украинцам ездить на заработки в ЕС.

Раніше ми повідомляли: В Іспанії екстрено посадили літак через українця, який відмовився надягти маску

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України