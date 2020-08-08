В Іспанії екстрено посадили літак через українця, який відмовився надягти маску

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Літак авіакомпанії Air Europa, який виконував рейс між островом Гран-Канарія та Мадридом, екстрено приземлився в аеропорту Малаги через українця, який відмовлявся надягти маску. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на El Periodico, передає NNS.

Інцидент стався ввечері 6 серпня.

Враховуючи відмову пасажира, громадянина України, виконувати вказівки екіпажу, який неодноразово просив його надягти маску, був активований відповідний протокол, розповіли в авіакомпанії Air Europa.

Асоціація диспетчерів Іспанії ввечері повідомила про конфліктного пасажира на борту літака, через що командир повітряного судна запросив посадку в аеропорту Малаги. У повідомленні зазначалося, що пасажир з видимими ознаками алкогольного сп’яніння відмовляється надягти маску і виконувати інструкції екіпажу.

За даними іспанських ЗМІ, чоловік також погрожував іншим пасажирам.

Повідомлення про дебошира було направлене і іспанським правоохоронцям, яким конфліктного пасажира передали після посадки.

Після врегулювання інциденту літак продовжив подорож до Мадрида.