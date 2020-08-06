Як в кіно: напис SOS на піску врятував людей, які застрягли на острові в Тихому океані

Завантажте мобільний додаток сайту

Трьох мікронезійських моряків, які застрягли на невеликому острові в Тихому океані, вдалося врятувати завдяки напису SOS, який вони залишили на піску, пише BBC News Україна, передає NNS.

Як повідомили у Збройних силах Австралії, чоловіків знайшли на острові Пікелот у неділю, 2 серпня.

Моряки зникли за три дні до цього — після того, як на їхньому човні скінчилося паливо і вони збилися з курсу.

Зрештою їх прибило до острова Пікелот — це приблизно 200 кілометрів від місця, куди вони прямували.

Острів дуже невеликий — всього 450 метрів у довжину.

Напис SOS із повітря помітив екіпаж австралійського гелікоптера, який і допоміг врятувати загублених моряків.

Їм спустили запаси води та їжі, а вже за кілька годин їх мав забрати мікронезійський патрульний човен, кажуть у Збройних силах Австралії.

Усі врятовані перебувають в нормальному стані.

Гелікоптер, про який йде мова, повернувся на флагман Королівського флоту Австралії HMAS Canberra — це десантний вертольотоносний корабель-док, який разом із групою інших кораблів прямував на морські навчання в районі Гаваїв, але який перервав цей шлях через прохання допомогти у пошуках моряків.

Читайте ще: Вижив завдяки правилам із телешоу: 10-річний хлопчик понад годину дрейфував у відкритому морі