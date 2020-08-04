Вижив завдяки правилам із телешоу: 10-річний хлопчик понад годину дрейфував у відкритому морі

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У Великій Британії рятувальники знайшли 10-річного хлопця, який понад годину протримався у відкритому морі. А вижити йому вдалося завдяки порадам, які він побачив у документальному фільмі, з посиланням на BBC повідомляє Громадське, передає NNS.

Хлопчика змило в море на пляжі курортного містечка Скорборо минулої п'ятниці, 31 серпня. Той день був найспекотнішим у цьому році, тож тисячі людей вирушили до пляжів.

Коли рятувальники знайшли 10-річного хлопця у відкритому морі, то він лежав на спині з розпростертими руками та кликав на допомогу. Саме так рекомендують поводитися експерти.

Вітер і припливи проніс хлопчика через усю бухту — загалом його подорож тривала понад годину.

«Ми у захваті від цього неймовірного хлопця, який зумів зберегти спокій і дотримуватись рекомендацій під час жахливих та стресових обставинах. Якби не це, результат міг би бути зовсім іншим»,

— сказав керівник рятувальників у Скорборо Лі Мартон.

Він додав, що хлопчик дивився документальний фільм BBC «Як врятуватися у морі» та дотримувався порад з телешоу.

Хлопчика передали батькам, після чого вони разом поїхали на огляд до лікарні.

Яких правил дотримувався цей хлопець?

У Королівському національному інституті рятувального човна рекомендують: