Хорватія та Чорногорія змінили правила в’їзду для українців

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Інститут охорони здоров’я Хорватії 10 липня ухвалив рішення про обов’язковий 14-денний карантин для туристів з третіх країн, зокрема, і для України, пише zaxid.net, передає NNS

Як повідомило 11 липня посольство України у Хорватії на Facebook, самоізоляція буде необов’язкова лише за умови наявності негативного тесту на Covid-19, зробленого не давніше, ніж за 48 годин до перетину кордону.

Ті українці, які хочуть потрапити до Хорватії «з особистих невідкладних причин», повинні пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію. Її термін можуть скоротити до 7 днів, якщо людина за власні гроші через сім днів після прибуття в Хорватію здасть забір матеріалу з носа і горла та отримає негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Крім того, правила в’їзду для громадян України, а також Білорусі змінила і Чорногорія. Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на «Балканський оглядач», відтепер українцям та білорусам дозволено в’їзд у Чорногорію без додаткових обмежень лише у випадку організованого прибуття повітряним транспортом на умовах, передбачених Міністерством сталого розвитку та туризму.

На практиці це означає, що для авіапасажирів рейсів з України та Білорусі наявності тестів не вимагається, тоді як мандрівникам, що прямують до Чорногорії наземним транспортом, потрібно мати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону.

Зазначимо, що лише 8 липня Чорногорія спростила в'їзд для мандрівників з України, прибравши вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус. За критеріями України Чорногорія перебуває у «червоному списку», тому після повернення звідти необхідно відбути карантин або здати тест.

Хорватія досі була єдиною країною ЄС, яка впускала українських туристів без обмежень.

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