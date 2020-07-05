У Нідерландах з посвідчень особи приберуть стать

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Посвідчення особи громадян Нідерландів в майбутньому не міститимуть позначення статі через «неважливість» цієї інформації. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українську правду, яка, посилається на Deutsche Welle.

Згідно інформацї, отриманої NNS , відповідний лист міністерки освіти, культури і науки Нідерландів Інгрід ван Енгелсховен відправила 4 липня до парламенту країни.

Цей параметр планується виключити з посвідчень особи у 2024-2025 роках.

За словами Інгрід ван Енгелсховен, таким чином уряд хоче «там, де це можливо, відмовитися від необов'язкової реєстрації статі». Замість цього громадяни повинні "створити свою власну ідентичність і жити в повній свободі і безпеці".

У листі ван Енгелсховен підкреслила, що Нідерланди не є першою країною в світі, яка запровадить гендерно-нейтральні посвідчення особи: стать в таких документах не вказується і в ФРН. Водночас в закордонних паспортах категорія статі залишиться через правила ЄС.

Нідерландське об'єднання захисту прав лесбіянок, геїв, бісексуалів, трансгендерів і інтерсексуалів привітало плани уряду.

«Це чудова новина для людей, які щодня стикаються з проблемами через такі позначення в їхніх документах. І це також хороша новина для тих, хто вважає, що вміст вашої білизни не турбує уряд або владу»,

- заявили в об’єднанні.

Зазначається, що перший крок до визнання третьої статі Нідерланди зробили в 2018 році, коли інтерсексуали отримали право не вказувати себе як чоловіка або жінку в своєму свідоцтві про народження.

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