В ЄС затвердили перший препарат від коронавірусу

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Європейська комісія оголосила про рішення видати офіційний ринковий дозвіл для препарату Remdesivir, який став першим офіційно визнаним на рівні ЄС медичним засобом для лікування Covid-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Главком, який в свою чергу, посилається, на сайт Єврокомісії.

«Цей дозвіл, який був оформлений за прискореною процедурою, був виданий за рекомендацією Європейського медичного агентства (EMA) та наступним погодженням з країнами-членами. Захист громадського здоров’я є ключовим пріоритетом Єврокомісії, тож, виходячи з цього, дані про Remdesivir були оцінені у виключно короткий період, протягом одного тижня після рекомендації EMA, хоча зазвичай ця процедура триває 67 днів»,

- йдеться у повідомленні.

Як зауважила з цього приводу єврокомісар з питань охорони здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес, сьогоднішнє рішення щодо авторизації ліків проти Covid-19 стало важливим кроком уперед у боротьбі з вірусом.

«Ми змогли надати цей дозвіл менш ніж за місяць після подання заявки, що демонструє готовність ЄС швидко діяти з метою запровадження нових шляхів лікування. Ми не втратимо жодної можливості у зусиллях із забезпечення людей надійними методами лікування або вакцинації»,

- наголосила єврокомісар.

Таким чином, ремдесивір можна вільно продавати на території ЄС. Проте є інша проблема — це його відсутність на світовому ринку в майбутні три місяці. Патент на виробництво препарату є лише в американської компанії Gilead Inc., яка продала більшу частину своїх запасів уряду США.

У Всесвітній організації охорони здоров’я висловили з цього приводу занепокоєння, але вирішили не робити заяв, доки не розберуться, чи є в Gilead Inc. домовленості про ліцензійне виробництво в інших країнах.

Наразі відомо, що компанія надала згоду на виробництво дешевшої версії препарату в низці країн з низьким і середнім рівнем доходів, серед яких — Україна, Білорусь та Узбекистан.

Угода виключає можливість продажу аналогу ремдесивіру до країн Євросоюзу, Китаю, Японії, Мексики, США та Росі. Про це повідомляє Los Angeles Times.

Наразі Євросоюз намагається щось зробити з можливістю закупівель ремдесивіру або його дешевих аналогів. Єврокомісар з питань охорони здоров’я та безпеки продуктів харчування Стелла Киріакідес веде переговори з Gilead Inc. для можливості резерву хоч якоїсь кількості курсів препарату для країн блоку, передає Financial Times.

Виробника першого схваленого препарату від коронавірусу критикують за надто високу ціну курсу — $3 120 для приватних осіб і $2 340 для держзакупівель. Проте «справедлива ціна», як зазначає американський Інститут клінічних та економічних досліджень, не може перевищувати $310.

За даними дослідження науковців Ліверпульського інституту фармакології, собівартість одного курсу ремдесивіру становить всього $5.

Компанію Gilead Inc. цілком справедливо звинувачують у спробі монополізувати ринок ліків від небезпечної інфекції, яка заполонила увесь світ, хоча препарат, невдало розроблений для боротьби з вірусом Ебола, не продемонстрував реальної ефективності у випадку з Covid-19.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 11 023 455 випадків зараження коронавірусом, зокрема 524 881 летальний, одужало 6 178 566 осіб.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 3 липня підтверджено 46 763 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу. За минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей - 27, вчора - 12. Загалом летальних випадків від початку пандемії зареєстровано 1 212. Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб.

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