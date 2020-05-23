За минулу добу у світі виявили рекордну кількість нових випадків COVID-19

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Минулої доби, 22 травня, у світі діагностували 107 716 нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19. Це найбільша кількість діагностованих за добу випадків з початку пандемії, пише Громадське, передає NNS.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки в усьому світі.

Станом на ранок 23 травня у світі з початку пандемії зафіксували 5 млн 306 тисяч 237 випадків коронавірусного захворювання COVID-19. З них 2 млн 160 тисячі 159 людей одужали та 340 047 — померли. Наразі інфікованими залишається 2 млн 806 тисяч 31 людина.

За кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу незмінно лідирують США. Там коронавірус підтвердили в 1 645 094 людей, з яких 97 647 померли, а 403 201 — одужали. Досі там хворіє понад мільйон людей.

Далі у рейтингу за кількістю інфікованих іде Бразилія, яка за минулу добу випередила Росії. Там виявили 332 382 випадки інфікування, з них 135 430 людей одужали.

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На третій позиції Росія — загалом там 326 448 інфікованих. З них 99 825 людей одужали, а 3 249 — померли від ускладнень. Варто зазначити, що офіційна кількість загиблих від коронавірусу в РФ залишається напрочуд низькою у порівнянні з іншими європейськими країнами зі схожою кількістю хворих. Це пов'язано з тим, що значну частину померлих від COVID-19 в Росії зараховують до померлих від інших хвороб.

Замикають п’ятірку країн-лідерів Іспанія з 281 904 випадками та Велика Британія, де загалом зафіксували 254 195 інфікованих.

У Китаї, звідки почалася пандемія, загалом виявили 82 971 пацієнта з коронавірусом. З початку епідемії там померли 4 634 людини з COVID-19, а одужали — 78 258. Ще хворіють 79 людини.