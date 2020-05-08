Чип у мозку людини: Ілон Маск розповів, коли його компанія почне тестування

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Підприємець та винахідник Ілон Маск заявив, що його компанія Neuralink готова найближчим часом вживити чіп у мозок людини, пише Главком, передає NNS.

Про це він розповів під час подкасту на YouTube-каналі Джо Рогана.

За словами Маска, протягом року буде завершена робота зі створення імпланту, який дозволить пацієнтам відновити втрачені через пошкодження мозку зір, слух або рухливість кінцівок.

«В принципі, чіп може виправити все, що не так з мозком», - заявив він, зазначивши, що попереду ще багато роботи в цьому напрямку.

Мільярдер пояснив, що імплант встановлюється під кістки черепа, з'єднується з мозком за допомогою електродів і починає виконувати функції людського органа.

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Засновник SpaceX і Tesla Motors Ілон Маск створив Neuralink в 2016 році. Компанія розробляє технологію «нейронного мережива», яка передбачає імплантацію електродів в мозок.

Передбачається, що даний метод дозволить лікувати деякі захворювання, в тому числі епілепсію або параліч, а в перспективі люди зможуть завантажувати і викачувати свої думки з комп'ютера.