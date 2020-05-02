"Присвячую себе Марсу і Землі": Маск заявив, що продає все своє майно

- 02 трав. 2020
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Мільярдер Ілон Маск, у своєму твіттері повідомив, що вирішив розпродати все своє майно. А перед тим поскаржився, що акції його компанії Tesla надто дорогі, передає NNS з посиланням на 24tv.ua.
У п'ятницю, 1 травня, Ілон Маск у своєму твіттері написав:
"Я продаю майже все своє майно. У мене не буде будинку".
Далі у коментарі він уточнив, що не має потреби у грошах, а присвячує себе Марсу і Землі, а майно лише тягне униз.
Дещо раніше Маск також у твіттері заявив, що вважає вартість акцій його компанії Tesla занадто високою:
"Вартість акцій Tesla занадто висока, ІМХО".
Чи дійсно жартував Маск, чи ні, але американський ринок на подібне реагує миттєво: акції Tesla впали за пів години на 10% та опустилися з понад 770 до приблизно 700 доларів. У Financial Times написали, що загалом вартість компанії впала на 14 мільярдів доларів.
Зауважимо, що засновник компаній SpaceX і Tesla, мільярдер Ілон Маск (його статки Bloomberg оцінює у приблизно 40 мільярдів доларів) відомий своїми провокаційними твітами.
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