Чому у тих, хто вилікувався від коронавірусу, повторно виявляють інфекцію

Завантажте мобільний додаток сайту

Чому у деяких пацієнтів, які вилікувалися від COVID-19, повторно виявляють інфекцію? На це питання дали відповідь в ВООЗ, повідомляє NNS з посиланням на The Village Україна.

Позитивні результати тестів на коронавірус, у людей, які вже перехворіли інфекцією, викликані залишками вірусу, що лишився у легенях, повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я у відповідь на запит агенства AFP.

«Ми знаємо, що деякі пацієнти мають позитивний результат тесту після одужання. З того, що ми знаємо – і це ґрунтується на найостанніших даних - здається, що ці пацієнти виділяють залишки коронавірусу з легенів», – повідомляють у ВООЗ.

Дослідження показали, що люди, заражені коронавірусом, накопичують антитіла, починаючи приблизно через тиждень після зараження або появи симптомів.

Раніше ми писали: ВООЗ продовжила дію глобальної надзвичайної ситуації через коронавірус

Але, за словами експертів, до сих пір неясно, чи отримує організм систематичний імунітет, достатній для того, щоб відобразити нову атаку вірусу, і якщо так, то як довго цей імунітет зберігається.

У ВООЗ додають, що імунітет людей від COVID-19 ще недостатньо вивчений, і тому необхідні подальші дослідження, щоб зрозуміти, чи не можуть люди, які вже перехворіли, повторно заразитись.