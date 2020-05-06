Ілон Маск і співачка Граймс оприлюднили імʼя свого сина, але не сказали, як його вимовляти

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Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск разом із дівчиною, канадською співачкою Граймс (Клер Буше) назвали новонародженого сина X Æ A-12. Згодом виконавиця пояснила у Twitter, що означає ім’я новоронадженого, пише Бабель, передає NNS.

Одразу після народження дитини — 5 травня — Маск на питання користувачів про ім’я сина написав: «X Æ A-12».

Згодом співачка пояснила, як розшифровується це імʼя. Літера Х — це «невідома змінна», Æ — це «ельфійська вимова» «Ai» (може означати штучний інтелект або любов), A-12 — в честь американського літака-розвідника Lockheed A-12, попередника Lockheed SR-71 Blackbird, — улюбленого літака Граймс і Маска.

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Граймс також пояснила, що «A» можна означати її улюблену пісню «Archangel». А «X» — віднесла до символу 2020 року, білого металевого щура.

При цьому, поки не зрозуміло, як це ім’я читається.

Син Маска і Граймс народився 5 травня. У Граймс це перша дитина. У Маска є ще пʼятеро дітей від першого шлюбу з Жюстін Вілсон. Їх звуть Даміан, Гріффін, Ксавʼє, Саксон і Кай. Його перший син — Невада Олександр помер у віці 10 тижнів.