В Іспанії через коронавірус вже втретє подовжили надзвичайний стан

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На тлі епідемії COVID-19 парламент Іспанії затвердив пропозицію уряду Педро Санчеса утретє подовжити дію надзвичайного стану в країні, пише Deutsche Welle, інформує NNS.

Щонайменше до 9 травня Іспанія продовжуватиме перебувати у надзвичайному стані. Відповідну пропозицію уряду прем'єр-міністра Педро Санчеса парламент країни підтримав увечері середи, 22 квітня.

Подовження обмежувальних заходів вдалося ухвалити попри те, що проти них проголосували представники правопопулістської партії Vox та депутати, що виступають за незалежність Каталонії.

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Таким чином надзвичайний стан в особливо охопленій епідемією COVID-19 Іспанії подовжили вже утретє. Цього разу умови обмежувальних заходів були дещо послаблені. Наприклад, з неділі - уперше з останні шість тижнів - дітям дозволять залишати домівки.

Під час дебатів у парламенті щодо подовження надзвичайного стану Санчес заявив, що вважає можливим "повільне та поступове" послаблення карантинних заходів проти поширення коронавірусу вже з середини травня. Водночас він застеріг від "остаточних рішень" та попередив, що вихід із кризи може супроводжуватися "успіхами та поразками".

Тому, за словами Санчеса, послаблення обмежувальних заходів має відбуватися гнучко та у відповідності до успіхів у подоланні епідемії COVID-19 у країні. У залежності від розвитку подій влада знову може запровадити більш жорсткий карантин, попередив іспанський прем'єр-міністр.

Також міністерство охорони здоров'я Іспанії отримало більше повноважень, аби гнучкіше реагувати на розвиток епідемії COVID-19 у різних регіонах країни. Особливо сильно від коронавірусу постраждали Мадрид та його околиці, а також Каталонія. Водночас у сільській місцевості ситуація є набагато кращою.

Із близько 210 тисячами зафіксованих випадків інфікування коронавірусом та більше 21,7 тисячі жертв хвороби країна належить до найбільш уражених пандемією держав світу.

Суворі обмежувальні заходи діють в Іспанії з 15 березня. Жителям країни, зокрема, заборонені прогулянки та заняття спортом на вулиці.