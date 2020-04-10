Знайдений нульовий паціент, що заразив коронавріусом Європу

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Перше зараження коронавірусом COVID-19 в Європі було зафіксовано в німецькому Мюнхені.

Як пише La Repubblica та передає NNS, епідеміологи провели розслідування, яке дозволило встановити "нульового пацієнта" в Європі і весь ланцюжок перших інфікованих коронавірусом.

У Стокдорфі, невеликому містечку під Мюнхеном, знаходиться компанія Webasto Group з виробництва автомобільних запчастин. Тут 20 січня відбулася сумнозвісна ділова зустріч, де жінка з Китаю, яка виявилася носієм COVID-19, заразила першого співробітника – молодого чоловіка, який сидів поруч з нею в кімнаті під час зустрічі.

Ця жінка – "нульовий пацієнт" в Європі – раніше відвідувала батьків на новорічних канікулах в китайському місті Ухань.

Коронавірус почав поширюватися серед співробітників компанії Webasto, заразивши 16 осіб (всі вони вже вилікувані). Звідти інфекція поширилася в Баварію, потім до Італії і решту Європи.

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Ланцюжок вдалося відстежити завдяки електронним щоденникам, в яких зберігаються зустрічі співробітників Webasto. Там, де інформації не вистачало, використовувалася послідовність вірусних геномів у різних пацієнтів. Мутації, які накопичуються від одного випадку до іншого, допомагають зрозуміти, хто був заражений раніше, а хто пізніше.

Труднощі виникли після пацієнта №4, тому що епідеміологи довго не могли визначити, коли у нього стався контакт з пацієнтом №5.

В ході опитування було виявлено, що пацієнти 4 і 5 обидва обідали в їдальні компанії 22 січня. Вони їли за двома сусідніми столами спиною один до одного, але зараження в цих умовах було малоймовірним.

"У певний момент в ході опитування один з них згадує, як повернувся, щоб попросити свого колегу передати йому сіль. На цій сільниці вже був вірус", – відзначається в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у багатьох країнах Європи поступово настає післяпікова фаза пандемії COVID-19. Тепер влада думає про те, як вони будуть повертатися до життя після тривалого карантину.