В зоопарку Нью-Йорка на коронавірус захворіла тигриця

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В зоопарку Бронкса у Нью-Йорку коронавірус підтвердили у 4-річної малайської тигриці Наді. Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода, яке посилається на Reutrs і Товариство охорони дикої природи, яке керує зоопарком.

Згідно інформації, отриманої NNS , тварину обстежили після того, як у неї та ще у трьох тигрів та трьох левів в зоопарку з’явився сухий кашель. Надя почувала себе найгірше. Ветеринари сподіваються, що вони всі одужають.

Вважається, що COVID-19 передався від тварин до людей. Раніше його виявляли у частини тварин в Гонконзі.

Водночас головний ветеринар зоопарку Бронкса Пол Ветр стверджує, що випадок з тигрицею Надею є унікальним, адже вона контактувала лише з працівниками зоопарку, у яких не було ніяких симптомів. Хто саме зарази тигра не відомо.

«Це перший випадок у світі, коли ми точно знаємо, що людина заразила тварину і вона захворіла», — сказав ветеринар.