Італійці подякували Україні за допомогу піснями Руслани (відео)

- 05 квіт. 2020
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Про це написав на своїй сторінці у Facebook генеральний консул України в Неаполі Віктор Гамоцький та оприлюднив відповідне відео, передає NNS.
«Сьогодні в бізнес-центрі Неаполя на повну потужність лунають пісні Руслани; так італійці дякують за солідарність і гуманітарну допомогу України у протидію коронавірусу», — написав генконсул.
На відео чути, як в Неаполі гучно грає пісня «Дикі танці» Руслани.
4 квітня група з 20 українських медиків прибула в італійський регіон Марке, де упродовж двох тижнів допомагатиме місцевим колегам у боротьбі з пандемією коронавірусу.
Також в МВС повідомили, що невдовзі з України до Італії відправлять гуманітарну допомогу, а саме партію спиртових дезінфекторів. Також до відправлення готують реанімаційний вертоліт.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що після повернення з Італії українських медиків можуть одразу залучити до боротьби з епідемією коронавірусу.
Раніше ми писали: Зеленський відправляє українських медиків до Італії: указ підписано
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії, яка потерпає від епідемії коронавірусу і є лідером у світі за кількістю жертв.
Україна забезпечить оплату та захист лікарям, а італійська сторона — проживання та харчування. Президент запевнив, що вони матимуть усі необхідні спецзасоби.
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