Зеленський відправляє українських медиків до Італії: указ підписано

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Бригада українських медиків направляється для допомоги в боротьбі з коронавірусом до Італії. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт голови держави.

Згідно з документом, в Італію вирушить бригада українських медиків для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом. Частина лікарів буде визначена Міністерством охорони здоров'я України, частина - Міністерством внутрішніх справ.

"Українські фахівці отримають неоціненний досвід, поки у нас немає піку хвороби. І повернуться, коли будуть найбільш затребувані вдома. Цей досвід не можна нічим замінити. За цей час ми просунемося вперед в лікуванні COVID-19 і будемо мати фахівців, які вивчать різні випадки лікування в Італії", - підкреслив Зеленський.

При цьому українська сторона забезпечить медикам оплату праці та захист, а італійська - проживання та харчування.

«Лікарі будуть мати кращий захист, усі спецзасоби: надійні захисні костюми, окуляри, досить рукавичок, маски. Це взаємна допомога, адже Італія теж надасть свою допомогу. Ми координуємося в цьому», - зауважив Зеленський.

Крім того, на наступному тижні планується поставка в Італію медичного спирту, обсяг якого буде визначатися з урахуванням потреб внутрішнього українського ринку.