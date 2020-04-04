Чи захищає від коронавірусу маска зроблена власноруч?

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Маски для обличчя, рукавички і інші захисні засоби можуть допомогти зупинити поширення коронавирусу за умови їх правильного використання. Чи допомогають маски для обличчя зроблені власноруч? Про це пише ВВС, інформує NNS.

Коронавірус поширюється краплями, які можуть потрапити в повітря, коли заражені розмовляють, кашляють і чхають. Вірус може потрапити в організм безпосередньо через очі, ніс і рот, або після дотику до об'єкту, якого торкалася хвора на COVID-19 людина.

У Сполучених Штатах, де загальна кількість офіційно підтверджених випадків захворювання складає 278 458 осіб, рекомендується використовувати тканинні маски або шарфи чи бандани, щоб прикрити свої обличчя на публіці.

Однак багаторазові маски з тканини не рекомендуються. Як вважають європейські консультанти, такі маски можуть навіть збільшити ймовірність зараження, бо є ризик, що вірусні частинки можуть пройти крізь тканину, якщо їх не змінювати своєчасно.

Професор Джонатан Ван Там з Великої Британії вважає, що для зменшення пиширення хвороби насамперед важливе соціальне дистанціювання.

Незважаючи на це, є багато порад про те, як зробити маски для обличчя вдома. Однак ефективність саморобних масок не можливо оцінити, тоді як офіційно виготовлені — повинні відповідати вимогам безпеки.

Тож, щоб уберегтися від коронавірусу і не наражати на небезпеку інших:

мийте руки з милом не менше 20 секунд відразу після повернення додому;

використовуйте дезінфікуючий засіб для рук, якщо мило і вода недоступні;

прикривайте рот і ніс серветкою або рукавом, а не руками, коли кашляєте або чхаєте;

не торкайтеся до очей, носа або рота, якщо ви на вулиці або у громадських закладах.

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