Вперше в історії змагань: естафету Олімпійського вогню розпочне жінка

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Грецька спортсменка Анна Коракакі буде першою жінкою у світі, яка розпочне естафету олімпійського вогню. Про це NNS дізналася з повідомлення на сайті Укрінформ, який посилається на Kyodo.

«Чемпіонка Греції з олімпійської стрільби Анна Коракакі обрана для старту естафети на Олімпійських іграх у Токіо 2020, вперше в історії ігор жінка нестиме смолоскипний вогонь», — йдеться у повідомленні.

Олімпійський комітет Греції обрав Коракакі, яка отримала золото на жіночих змаганнях зі стрільби з пістолета на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро 2016 року.

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Після того, як Коракакі пробіжить першу частину естафети, вона передасть естафету Мізукі Ногучі, переможниці жіночого марафону на Олімпіаді 2004 року у Афінах. Ногучі стане першою японкою, яка нестиме олімпійський вогонь 2020 року.

Церемонія запалювання полум’я відбудеться 12 березня у місті Олімпія.