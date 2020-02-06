Українців немає серед інфікованих коронавірусом на круїзному лайнері в Японії - МОЗ

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Як стало відомо NNS, серед інфікованих коронавірусом осіб, які перебувають на заблокованому в Японії круїзному лайнері Diamond Princess, українців немає. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляє МОЗ України, національний координатор з Міжнародних медико-санітарних правил в Японії повідомив, що на борту лайнера перебуває 25 громадян України.

У МОЗ нагадали, що раніше влада Гонконгу повідомила про випадок захворювання у пасажира, який був на борту лайнера з 20 січня. 25 січня після висадки пасажира в Гонконзі лікарі встановили, що він має коронавірусну інфекцію 2019-nCoV.

З 4 лютого Міністерство охорони здоров’я Японії поставило судно на карантин та проводить дослідження для пасажирів та членів екіпажу, які контактували з підтвердженим випадком та мають лихоманку або респіраторні симптоми.

«Було відібрано зразки у 237 пасажирів і членів екіпажу та проводиться їх дослідження. Наразі отримано результати тестування для 31 зразку, 10 з яких виявились позитивними на 2019-nCoV», — йдеться в повідомленні.

За інформацією контактної особи ММСП Японії громадян України серед вказаних 10-ти підтверджених випадків немає.

Міністерство охорони здоров’я Японії переводить пацієнтів із підтвердженою інфекцією нового коронавірусу до діагностичних лікарень в Японії та здійснює протиепідемічні заходи на судні.

Інші пасажири і члени екіпажу, у тому числі ті, хто очікує результатів, повинні залишатися на судні щонайменше 14 днів.

У МОЗ повідомили, що станом на 6 лютого 2020 року у світі зареєстровано 28 274 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 565 летальні.

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