Коронавірус з Китаю: чи можна заразитися через посилки з AliExpress

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Багато українців задаються питанням, чи не прийде разом з покупкою з Китаю новий штам вірусу (2019-nCoV), що викликає небезпечну пневмонію. Розбираємося в цьому з допомогою матеріала РБК-Україна.

Коронавірус з Китаю швидко поширюється світом — його вже зафіксовано у семи країнах, є підозра про випадки зараження в Білорусі та Росії.

Експерт з вірусології Михайло Клацання каже, що китайський вірус мутує і стає більш стійким до змін навколишнього середовища. Експерт вважає, що маленькі краплі вірусу, що виділяються людиною при кашлі та чханні, можуть передаватися через предмети побуту.

«Маленькі крапельки з вірусом, які утворюються при кашлі та чханні, осідають на предметах вжитку, і людина, торкаючись їх, цілком може заразитися», — говорить вірусолог.

У свою чергу, в AliExpress подібні побоювання спростовують. Представники компанії говорять, що, по-перше, випадків передачі через посилки або товари зафіксовано не було, по-друге, збудник хвороби дуже чутливий до змін навколишнього середовища і не може довго існувати без носія.

Представник ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт також спростував ймовірність зараження через міжнародну торгівлю.

«Зараз ВООЗ не рекомендує ніяких заборон для переміщення громадян і товарів через кордони і для міжнародної торгівлі. У випадку, якщо у вас були контакти з хворими людьми, рекомендується зв'язатися з лікарем, не вживати не термічно оброблені продукти», — зазначив Ярно Хабіхт.

Нагадуємо, за ознаками коронавірус схожий на ГРВІ чи грип і включає в себе нежить, головний біль, кашель, хворе горло, лихоманку, загальне відчуття слабкості.

Важливими симптомами є поєднання підвищеної температури, кашлю і утрудненного дихання. nCoV також може бути схожий на кишковий грип, що супроводжується діареєю, нудотою, блювотою.