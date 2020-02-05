Із Запоріжжя до Праги: SkyUp Airlines запускають новий рейс

- 05 лют. 2020
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3 29 березня український лоукостер SkyUp літатиме до Праги із Запоріжжя. Про це NNS дізналася з повідомлення прес-служби авіаперевізника.
«До уваги пасажирів, що хотіли б прямувати рейсом Запоріжжя -Прага. З 29.03.2020 ваші бажання втілюватиме у реальність SkyUp Airlines», — повідомляють в авіакомпанії.
Вартість квитка в один кінець без багажу:
Запоріжжя-Прага від 1 465 грн
Прага -Запоріжжя від 1 663 грн
Надані ціни є актуальними на момент публікації.
Коли: з 29.03.20 до 24.10.20
Розклад: четвер, неділя.
«Вулиці Старого Граду, ароматні трдельники з корицею та десятки дивовижних музеїв — обов’язкові пункти вашого To-Do lis», — додають у SkyUp.
Квитки вже можна придбати на сайті: www.skyup.aero
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