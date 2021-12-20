17 звичок з СРСР, яких краще позбутися

Минуло вже три десятки років з тих пір, як СРСР перестав існувати, але звички тієї епохи досі живі в нас – причому іноді вони є навіть у тих, хто не застав Радянського Союзу і народився вже після 1991 року. Відомий блогер Олег Шарп перахував 17 звичок з СРСР, від яких, на його думку, краще відмовитися, бо вони суттєво псують життя, а місцями навіть смертельно небезпечні.

Отже, від яких звичок СРСР краще відмовитися (NNS цитує блогера Олега Шарпа без купюр)

1. Переживати про те, що скажуть люди

Всі радянські громадяни залежали від думки оточуючих. Перед тим, як щось зробити, надіти, побудувати і сказати, потрібно сто разів подумати, зваживши реакцію рідних, сусідів та навіть випадкових перехожих.

2. Звичка готувати на свята, як на забій

Тут все зрозуміло: звичка кидати на святковий стіл усе найкраще відразу зародилася в той сумний період, коли не те що краще — і необхідне було непросто дістати. Так що багатий стіл служив показником статусу: ось яка я молодець, у дефіцит дістала, успішна жінка!

3. Звичка їсти все з хлібом

Причому навіть страви, які, по суті, самі хлібом і є, тому що зроблені з такої ж борошна — макарони і пельмені. Вуглеводні страви типу каш і смаженої картоплі теж належало їсти з хлібом. «Їж з хлібом, а то не наїсися!» – знайома фраза?

4. І замовляти обід з трьох страв

Теща до останнього дня свого життя (прожила 94 роки) суворо дотримувалася цього правила – з обов’язковим компотом в кінці. Особисто я компот ненавиджу і завжди обмежуюся однією стравою.

5. І пити чай з солоденьким

Хоча вже давно можна просто насолоджуватися смаком самого чаю: він тепер не тільки в пачці зі слоном і не тільки зі смаком влежаного віника.

6. Звичка давати побутового хабара

В Союзі належало скрізь мати «своїх»: не тільки «своїх» лікарів і перукарів, але навіть «своїх» продавців, які могли натякнути, коли «викинуть» мандарини або синіх курей. При цьому «своїм» належало дякувати дрібними підношеннями.

7. Звичка купувати продукти про запас

Тільки одне питання: а не трамбувати в шафи 10 пакетів з гречкою, 4 пляшки олії і п’ятикілограмовий мішок цукру пробували?)

8. Звичка носити вдома старі речі

У люди не одягнеш, а викинути шкода — ось головний принцип, за яким формувався домашній гардероб. Що найцікавіше, не можна сказати, що старі речі прямо активно носилися, тому що в якості домашнього одягу вони не надто зручні. Але викидати нічого не можна! Тому вдома треба ходити в халаті або треніках, а зношений одяг зберігати на випадок «ось вдома буду носити».

9. Звичка перетворювати балкон у комору

Ну, тут все зрозуміло. Зламані велосипеди, холодильники, санки, одна лижа – на балкон! І зберігати цей мотлох роками. А що не влізло — відвозити на дачу.

10 Звичка не лікувати зуби до останнього

Радянську стоматологію, на відміну від радянської «великий медицини», ніхто кращої в світі не вважав: всі знали, що стоматологія в країні каральна, а що безкоштовно — так за тортури у світовій історії ніхто і ніколи не доплачував.

11 Звичка робити ремонт десятиліттями

Починаємо з дальньої кімнати, а коли закінчимо передпокій, далека кімната вже постаріє, тому що пройде 5 років. Воно й не дивно: будматеріали не купиш, робочих знайти можна, але спочатку треба «дістати» для них що-небудь дефіцитне. Коротше, біг по колу.

12 Звичка відкладати краще на потім

Парадний сервіз у серванті, вихідна пара туфель на антресолях, «на тому світі відіспимося»… Відкладати приємне на потім — найжахливіша радянська звичка, тому що відкладалося, власне, життя. Не треба так робити.

13. Ярлики

Дівчина в короткій спідниці – повія, молодий хлопець – наркоман, самотня жінка – розлучена, безробітний чоловік – невдаха, тихий вірний чоловік – підкаблучник. Цей список можна продовжувати до нескінченності. Незважаючи на зовнішню скромність і напускную вихованість, радянські громадяни просто обожнювали засуджувати і вішати ярлики.

14. Банки

Напевно, в одному з ящиків у кухні ви і зараз зберігайте порожні скляні банки. Навіщо вони потрібні, якщо ви вже багато років не займаєтеся консервацією? У піч разом з Енгельсом і Каутським!

15. Страх телефонних дзвінків

Атавізм сталінських часів, коли люди жили в страху і очікуванні того, що ось-ось за ними прийдуть.

16 Звичка лікуватися «народної» медициною

Чебрецем перитоніт не вилікувати. Але в СРСР існував цілий пласт медичних байок і забобонів — про лікування раку за допомогою подорожника, наслідків інфаркту за допомогою липового цвіту і профілактики всіх хвороб за допомогою лампи Чижевського. Офіційна “безкоштовна” медицина була не дуже — і народ починав шукати альтернативні засоби. Так в 15 років помер мій однокласник, батьки якого його лімфогранулематоз рік лікували травами. А міг би жити ще 2-3 десятки років.

17. Звичка ніколи не посміхатися. Практично всі фотографії з СРСР повні похмурих і неусміхнених людей. Бо нєфіг – нехай собі буржуї посміхаються, а ми будуємо комунізм!

Все це дуже суб’єктивно. Якщо є свої спостереження з цього приводу – пишіть!, – резюмував блогер свій пост.

До речі, нещодавно “NNS” писав:

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