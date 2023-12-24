В умовах високих тарифів і економічної кризи, яка боляче вдарила по гаманцям більшості українців під час війни, важливо навчитися економити електрику, воду, газ. Аби платити не так багато. Нижче ми розкажемо, як «змусити» холодильник споживати менше електроенергії. Про деякі дії ми навіть не замислюємось, бо виконуємо їх щодня, «на автоматі». А вони суттєво впливають на рахунки за «комуналку».

7 способів «змусити» холодильник споживати менше електроенергії

1.Слід старатися, щоб дверцята холодильника залишалися відкритими якомога менше часу. А коли вони закриті – ущільнювач має добре прилягати. Якщо це не так – замініть його.

2.Організовані полиці та ящички полегшать пошук продуктів, і ви не будете довго тримати дверцята відчиненими. Тож слідкуйте, щоб у холодильнику був ідеальний порядок.

3.Розміщуйте м’ясо та рибу ближче до задньої стінки холодильника на верхніх полицях, молочні продукти – посередині, фрукти та овочі – на нижніх полицях.

4.Також важливо вибрати холодильник відповідного розміру для ваших потреб. Коли холодильник заповнений, продукти діють як теплова маса, допомагаючи підтримувати стабільну температуру. Також коли холодильник повний, а дверцята відчинені, втрата холодного повітря буде меншою, а охолодження буде більш ефективним.

5.Розмістіть холодильник далеко від джерел тепла і забезпечте безперешкодний доступ свіжого повітря до задньої його частини. Таким чином ви зможете знизити споживання енергії до 10%.

6.Встановіть температуру холодильника на 5°C, а температуру морозильної камери на -18°C.

7.Також варто відзначити, що старі моделі споживають набагато більше енергії. За можливості варто замінити холодильник на більш сучасну, енергозберігаючу модель.

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