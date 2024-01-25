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Перегляньте свої шухляди: речі з СРСР, які можна дорого продати

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Перегляньте свої шухляди: речі з СРСР, які можна дорого продати

Деякі речі з СРСР, які залишилися в наших домівках і вже не несуть для нас жодної цінності, а тільки збирають пил і муляють око, можна продати достатньо дорого. Колекціонери готові платити за них сотні або й тисячі гривень.

Які речі з СРСР, які можна дорого продати

Радянські ялинкові іграшки

Перегляньте свої шухляди: речі з СРСР, які можна дорого продати

Радянські ялинкові іграшки — це одна з тих речей, на яку завжди є попит. Фігурки у формі овочів, тварин, бурульок, казкових героїв тощо, швидко знайдуть свого покупця. У середньому їх продають по 50-70 гривень за штуку. Проте, деякі екземпляри можна продати і по 1000 гривень. Все залежить від віку іграшки, її стану тощо.

Перегляньте свої шухляди: речі з СРСР, які можна дорого продати

Порцелянові статуетки

Перегляньте свої шухляди: речі з СРСР, які можна дорого продати

Це ті статуетки, які були вдома чи не в кожного з мешканців СРСР. Деякі люди колекціонують зараз ці предмети й готові платити за них великі суми. Їх продають в Інтернеті від 500 до 8 тисяч гривень.

Перегляньте свої шухляди: речі з СРСР, які можна дорого продати

Годинники

Перегляньте свої шухляди: речі з СРСР, які можна дорого продати

Настінні та ручні годинники радянського виробництва дуже цінуються серед покупців антикваріату, навіть якщо вони не в робочому стані. Їх можна продати від 500 гривень до 20 тисяч гривень. Все залежить від розміру годинника та стану.

Перегляньте свої шухляди: речі з СРСР, які можна дорого продати

Поштові марки

Перегляньте свої шухляди: речі з СРСР, які можна дорого продати

За поштові марки часів СРСР колекціонери також готові віддавати чималі суми. Рідкісні чи лімітовані поштові марки можуть коштувати тисячі гривень. В інтернеті можна зустріти оголошення, де цілий альбом марок продають від 1 до 15 тисяч гривень.

Перегляньте свої шухляди: речі з СРСР, які можна дорого продати

Фотоапарат Урожай

Перегляньте свої шухляди: речі з СРСР, які можна дорого продати

Раніше цей предмет вважався майже елементом розкоші, оскільки вони були в дефіциті. Зараз ця річ все ще є цікавою для колекціонерів. Загалом такий фотоапарат продають за ціною від 300 гривень до 2 тисяч гривень. Знову ж таки, все залежить від стану цієї техніки.

Перегляньте свої шухляди: речі з СРСР, які можна дорого продати

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