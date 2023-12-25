Під час повномасштабної війни продажі гірлянди в Україні різко зросли. І не тому, звісно, що стало більше приводів для свят. А через блекаути. Купуючи цей популярний товар, ви, мабуть, помітили, що найчастіше в коробці з гірляндою є додаткова лампочка червоного кольору. А знаєте, навіщо вона потрібна?

Для чого насправді додаткова лампочка в наборі гірлянд

Спершу можна подумати, що вона повинна замінити діод, який перегорів, але насправді це не так. Її справжнє призначення може здивувати.

Справа в тому, що гірлянди мають приховану функцію. Її можна активувати за допомогою додаткової лампочки, що входить до комплекту.

Виявляється, вкрутивши цю додаткову червону лампочку можна повністю змінити зовнішній вигляд ялинки. Все, що потрібно зробити, це замінити звичайну білу лампочку на червону, і гірлянда почне блимати.

Варто врахувати, що ця функція притаманна не всім лампочкам. Насамперед це не працює, коли гірлянди оснащено спеціальною кнопкою або пультом дистанційного керування, за допомогою якого можна змінювати яскравість гірлянд, змушувати їх блимати або навіть видавати звуки. У цьому випадку така функція непотрібна, оскільки ми можемо швидше та зручніше змінювати режим лампи.

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