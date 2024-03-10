Домашнє насильство: які існують види та як протидіяти – пояснення поліції

Домашнє насильство це один з найпоширеніших форм порушення прав людини. Законодавством передбачені спеціальні заходи щодо протидії. Про це розповіли в патрульній поліції міста Києва, передає НСН.
Домашнє насильство: які існують види та як протидіяти
“Домашнє насильство терпіти не можна”, – наголосили правоохоронці.
За даними поліції, залежно від того, в яких формах вчиняється насильство, його поділяють на:
- фізичне;
- психологічне;
- сексуальне;
- економічне.
Поліція пояснила, що серед передбачених заходів щодо протидії насильству, є зокрема терміновий заборонний припис.
Даний припис виноситься кривднику у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства.
Заборонний припис може полягати в:
- зобов’язані залишити місце проживання чи перебування постраждалої особи (крім випадків, коли кривдником є особа віком до 18 років);
- забороні на вхід та перебування в місці проживання чи перебування постраждалої особи (крім випадків, коли кривдником є особа віком до 18 років);
- забороні в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.
“Домашнє насильство – реальна загроза життю і здоров’ю жертви. Не мовчіть, не лишайтеся осторонь”, – наголосили в поліції.
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