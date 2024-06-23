Відпарювач для одягу – це універсальний пристрій, що спрощує життя домогосподиням. Які є способи використання відпарювача в побуті для дезінфекції та очищенні багатьох предметів.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Martha Stewart.

Видалення жиру на кухні

Гаряча пара є чудовим способои для розщеплення жиру та олії, щоб легко їх витерти. Тож відпарювач чудово підходить для чищення кухонних поверхонь, духовок, витяжних вентиляторів, гриля тощо.

Для цього відпарювач радять наповнити дистильованою водою і потримати кілька секунд біля засохлого жиру – а потім витерти бруд ганчіркою з мікрофібри.

Дезінфекція стільниці

Можна використовувати відпарювач для очищення непористих стільниць, якщо його температуру можна відрегулювати до достатньо високої, аби знищити бактерії та мікроби.

Пристрій радять увімкнути на температурі 122-148 градусів та провести відпарювачем над стільницею.Після цього необхідно витерти поверхню насухо чистою ганчіркою з мікрофібри.

Чищення дивану

Якщо диван не має знімних чохлів, його можна почистити за допомогою відпарювача. Але спочатку варто його пропилососити, щоб видалити будь-яке сміття і попередньо обробити плями.

Після цього потрібно обробити диван парою, провівши по ньому відпарювачем для одягу. Якщо накопичилася велика кількість вологи, диван також можна просушити феном.

Важливо! Перед застосуванням відпарювача, слід перевірте етикетку з догляду за диваном, щоб переконатися, що відпарювання допустиме як метод очищення. Наприклад: ніколи не слід відпарювати велюрові дивани.

Видалення бруду зі штор

Пара від пристрою, яким провели по шторах, видалить зморшки і одночасно продезінфікує тканину. Водночас щоб краще видалити бруд, спочатку треба пропилососити штори, щоб видалити волосся, пил або сухе сміття – а потім провести відпарювачем вздовж тканини.

Але не вартовикористовувати цей метод для штор, які можна почистити лише в хімчистці.

7 способів використання відпарювача в побуті – не лише відпарювання одягу

Чищення швів між плиткою

Обробка швів парою може бути досить ефективним способом змити накопичений бруд і кіптяву. Для цього відпарювач слід спрямувати на шов і провести прилад уздовж лінії.

Однак варто тримати відпарювач на відстані 21-25 см від плитки, щоб уникнути перенасичення вологою. Після того, як бруд підійметься разом з вологою, його можна легко видалити серветкою з мікрофібри.

Розмороження морозильної камери

Очищення морозильної камери може бути складним, коли на стінках і перегородках накопичується лід. Проте, якщо робити це обережно, можливо розморозити морозильну камеру за допомогою відпарювача.

Насамперед потрібно спорожнити морозильну камеру, як при звичайному розморожуванні, а потім використати відпарювач, проводячи від задньої частини морозильної камери до передньої, щоб пришвидшити процес.

Чищення дверцят душової кабіни

Пара від відпарювача підходить і для очищення скла без розводів, і для дезінфекції дверцят душової кабінки.

Для цього радять спочатку почистити дверцята як зазвичай, а потім обробити поверхню парою і витерти надлишки вологи ганчіркою. Тільки переконайтеся, що коли використовуєте відпарювач на склі, використовуєте дистильовану воду – це допоможе уникнути розводів і нальоту від води.

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