Черговий треш на Росії. Раптовий блекаут стався у Примор’ї 16 серпня. Повідомляється, що став електротранспорт. А пасажири автотранспорту вручну підіймають шлагбауми, аби можна було проїхати і не стояти годинами в заторах. На Росію вже вкотре повертається те, чого вона бажає іншим.

Про те, що Приморський край зненацька залишився без електрики, повідомляють російські ЗМІ.

ТРЕШ на Росії: Раптовий блекаут стався у Примор’ї

Спершу із масовими відключеннями зіткнулися жителі Владивостока. Світло згасло у всіх районах міста.

Жителі інших населених пунктів Приморського краю також повідомляють у соціальних мережах про відсутність світла. Відключення, за попередніми даними, торкнулися населених пунктів Артем, Вугільна, Знахідка, Уссурійськ, Арсеньєв та інших великих міст та сіл.

Крім того, багато приморців стикаються із проблемним підключенням до мобільного інтернету.

На даний момент без світла залишаються майже два мільйони людей.

За попередніми даними, відключення пов’язані із масштабною аварією на мережах ДРСК.

Видання «База» пише, що схід Росії знеструмлено після «тренувань» Міненерго Також це видання публікує відео, як люди виходять з електричок, що зупинилися. А також вручну підіймають шлагбауми на автодорогах, аби можна було проїхати.

На Росію вже вкотре повертається те, чого вона бажає іншим.

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