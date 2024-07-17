Блекаут на Росії та в Криму: мільйони людей без світла через аварії на АЕС і ГРЕС

В той час, коли країна-агресорка систематично нищить енергетичну інфраструктуру України, прагнучи залишити мирне населення без світла, раптово стався блекаут на Росії. Без світла мільйони людей у південних регіонах РФ і в Бурятії. Крім того, електроенергії немає в окупованому Криму.

Блекаут на Росії та в Криму – що відомо

«Новини України – НСН» розкажуть, що відомо про ситуацію на Росії.

В кількох регіонах Росії та в окупованому Криму запровадили обмеження на споживання електроенергії.

Так, зокрема, на півдні продовжуються проблеми зі світлом після аварійного вимкнення енергоблока на Ростовській АЕС. На півдні РФ та в окупованому Криму без електроенергії вже декілька мільйонів людей. На півострові, зокрема, діють погодинні відключення світла.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зазначається, що на найбільшій атомній електростанції на півдні Росії – Ростовській АЕС – один з енергоблоків автоматично відключився від мережі 16 липня через неполадки на турбогенераторі.

У “Росатомі” запевняють, що радіаційний фон у нормі, а причини події з’ясовують. Втім, внаслідок аварії в кількох регіонах на півдні Росії, а також в окупованому Криму запровадили обмеження на споживання електроенергії.

Як повідомляє телеграм-канал ASTRA, вчора графіки відключення електрики були введені в Дагестані, Кабардино-Балкарії та Ставропольському краї. Частково знеструмило Ростовську область, Краснодарський край та Крим.

Через відключення електрики в центрі Севастополя тролейбуси вчора стали в заторі, не працювали світлофори.

Також вчора через аварію на Гусиноозерській ГРЕС у Бурятії понад 115 тисяч мешканців регіону залишилися без світла.

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