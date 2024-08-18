Сапери в шоці: українці підв’язують помідори табличками «Небезпечно, міни!» (фото, відео)

Хазяйновиті українці під час війни навіть у найнебезпечніших, прифронтових та прикордонних, районах займаються городами. При цьому підв’язують помідори табличками «Небезпечно, міни!». Сапери в шоці. У ДСНС просять громадян не робити так!

Випадки використання табличок «Небезпечно, міни!» для підв’язування розсади зафіксовано на Чернігівщині.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС Чернігівської області, передають “Новини України – НСН“.

Сапери у шоці та закликають не використовувати їх у господарстві й дотримуватися правил безпеки, – йдеться у повідомленні рятувальників 18 серпня

Українці підв’язують помідори табличками «Небезпечно, міни!»: фото, відео

Нагадаємо, у минулому році на весь світ прогриміла історія, як мешканці Нікопольщини вирощували картоплю та іншу городину на дні знищеного Каховського водосховища. Бо війна війною, а обід має бути за розкладом!

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