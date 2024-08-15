Іноді томати не червоніють, хоча плоди виросли великик. У чому справа та як можна допомогти у цій ситуації.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Чому томати не дозрівають

Дозрівання томатів залежить від кількох факторів.

Погода

Пізні сорти, які дозрівають у серпні-вересні, часто не змінюють колір через холод. Навіть якщо вдень тепло, нічні температури часто опускаються нижче 15°C, що змушує томати припиняти розвиток. Рослина зупиняється на місці – припиняється ріст листя, налив плодів і дозрівання.

Надмірне підживлення, особливо азотом

Томату азот потрібен лише на початку вегетації. В серпні підживлення можна взагалі припинити. Якщо дуже хочеться, можна провести обробку листя розчином золи або монокалію фосфату.

Надмірна кількість зелені

Необрізані нижні листки, бічні пагони, активно зростаюча верхівка – все це вимагає від рослини енергії та сил.

Як стимулювати прискорення дозрівання

Для томатів головним завданням є вирощування насіння.

Коли рослина відчуває загрозу для свого життя, вона кидає всі сили на те, щоб дати потомство, тобто виростити насіння, здатне прорости. А проростає лише насіння з плодів, які дозріли.

Тому найпростіший спосіб змусити помідори дозрівати – створити загрозу для їхнього життя, тобто стресову ситуацію.

Методи прискорення дозрівання, якщо томати не червоніють

Травмування рослини

Потрібно зробити гострим ножем вертикальний розріз на висоті 15 см від землі та вставити туди зубочистку або мідний дріт. Це допомагає запобігти ураженню куща фітофторою і змушує рослину спрямувати всі свої сили на прискорене дозрівання плодів.

Або якщо всі плоди вже налилися, досягли сортових розмірів і готові почервоніти, можна обрізати на рослині всі листки або обрізати їх до налитих кистей.

Можна ще лише надломити кисть, яка готова до дозрівання. Важливо не зламати її, а лише трохи надломити, щоб пошкодилася частина тканин стебла.

Чому томати не червоніють і як врятувати врожай

Проколювання плодів

Щоб прискорити почервоніння бурих помідорів, можна скористатися методом проколювання плодів. Для цього потрібно попередньо дезінфікувати голку або зубочистку в розчині марганцівки та проколоти шкірку плодів у 2-3 місцях.

Проте слід враховувати, що такі плоди не можуть довго зберігатися через порушення цілісності шкірки. Зате вони краще консервуються, оскільки маринад або розсіл швидше проникає всередину помідорів.

Спиртові ін’єкції

Також можна використовувати метод спиртових ін’єкцій. Для цього необхідно за допомогою шприца ввести 0,5 мл горілки в кожен зелений або побілілий плід томата, який досяг своїх сортових розмірів.

Укол слід робити в місці прикріплення плодоніжки до плоду. Після такої процедури почервоніння помідора почнеться через 12-15 днів.

Обприскування розчином соди

Для приготування розчину потрібно розчинити 1 чайну ложку соди в 1 літрі води. Обприскувати зелені або бурі помідори слід раз на тиждень. Така процедура не лише прискорює дозрівання томатів, але й покращує їхній смак.

Використання етилену

Щоб прискорити процес дозрівання зелених помідорів в домашніх умовах, можна використовувати метод стимулювання стиглими плодами. Для цього потрібно покласти в коробку із зеленими плодами один червоний помідор, який виділяє етилен.

Цей газ сприяє швидкому почервонінню навколишніх плодів і дозволяє прискорити процес дозрівання зелених помідорів на 10-15 днів.

Також для цього можна використовувати яблука, банани або грецькі горіхи. Ці продукти також активно виділяють етилен, що сприяє прискореному дозріванню помідорів удвічі швидше.

Джерело: РБК-Україна.

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