Заборони для жінок в різних країнах світу – дивні та безглузді закони

Дивні заборони для жінок у світі: боротьба за рівні права триває досі, хоча і було здійснено значний прогрес, але проблеми існую навіть у розвинутих країнах.

Про найбезглуздіші закони світу розповідає НСН з посиланням на «Обозреватель».

Франція

Довгий час влада цієї країни контролювала одяг своїх громадянок. Під забороною були навіть брюки. Але, на щастя, ці постанови вже не діють. На замін їм прийшли нові – тепер не можна носити на пляжах буркіні, Це спеціальний купальник для мусульманок, який покриває практично все тіло. Закон пояснюють тим, що це має оберігати право на приватність самих жінок. Як саме – поки не зрозуміло.

США

Дивно бачити таку розвинену країну в цій добірці. Але в деяких штатах все ще діють безглузді закони, які утискають права жінок. Більшість з них, насправді, абсолютно не працюють. Так в Каліфорнії не можна керувати машиною у халаті, а у Флориді незаміжнім жінкам заборонено стрибати з парашутом у неділю.

Іран

Влада цієї країни проти того, щоб жінки дивилися футбол. Це пов’язано навіть не з самою грою, а з голими ногами спортсменів та криками вболівальників. Тому громадянкам Ірану доводиться переодягатися в чоловіків, щоб пройти на стадіон. Звичайно, якщо, їх тільки не впіймають у такому вбранні.

Туркменістан

Місцеві жінки не мають права купувати цигарки. При цьому закон існує усього кілька років. Хоча є один спосіб його обійти. Слід отримати у нарколога офіційну довідку, яка б підтверджувала наявність залежності від тютюну.

Свазіленд

Ця маленька країна Африки вирішила боротися з аморальною поведінкою своїми методами. Так громадянкам держави не можна вдягати міні-спідниці. За це вони отримають штраф або навіть сядуть за грати на пів року.

Ємен

Законодавство цієї країни не рівно розцінює показання в суді людей різної статі. Так жінка не може бути свідком у справах, які стосуються домашнього насилля, зради чи наклепів.

Малі

У випадках розлучень чоловіки мають право на всю власність жінок. Навіть якщо вона була отримана до заміжжя і пара складала шлюбний контракт.

Індонезія

У різних районах країни місцева влада може встановлювати свої закони. Так в провінції Ачех жінкам заборонили керувати мотоциклами, бо це провокує чоловіків за кермом. А в регіонах Суматра та Ява обговорюють можливість проведення “цнотливих тестів” для школярок із подальшою забороною навчатися для тих, хто мав статеві стосунки.

Конго

Громадянки країни мають отримати дозвіл чоловіка, якщо вони хочуть влаштуватися на роботу. Така дивна заборона досить поширена у світі. Подібні закони діють в Катарі, Судані, Мавританії тощо.

Саудівська Аравія

У цій країні діє багато законів, які можна розцінювати як сексистські. Лише нещодавно тут відмінили наказ, який забороняв жінкам водити автомобілі. Проте ще діє постанова про те, що громадянки держави не мають право на подорожі, вступи до вишів та працевлаштування без дозволу одного з родичів. Це може бути батько, чоловік, брат або, навіть, син.

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