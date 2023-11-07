Спікерка ради федерації Валентина Матвієнко запропонувала створити «міністерство щастя» в росії, а також ухвалити закон про «загальне щастя», передає НСН.



Як заявила Матвієнко в ефірі однієї з програм на федеральному каналі, вона пропонує створити “міністерство щастя”. Воно нібито повинно давати оцінку, наскільки той чи інший закон робитиме росіян щасливими.

“Я мрію… Навіть пропонувала: створімо у росії міністерство щастя. Те відомство, через яке проходитимуть всі рішення і закони на предмет того, чи робить це людей щасливішими”, заявила Матвієнко.

Вона зізналася, що поки що її ідею про “міністерство щастя” підтримує обмежена кількість людей. Втім, “міністром” може стати кожен.

Російські журналісти зазначили, Матвієнко не перша виступила з такою ідеєю.

Раніше у 2020 році створити “Міністерство щастя” пропонував губернатор Камчатки Володимир Солодов. Власне він і створив його, але “під казенною назвою”, — зазначили журналісти.

“Ми прийняли рішення створити міністерство щастя. Офіційно повна його назва — міністерство соціального благополуччя та сімейної політики, але скорочено це саме про щастя. Мені важливо цей перехід здійснити, піти від “міністерства скривджених і знедолених”, заявив тоді Солодов.

У виданні Сибір.Реалії помітили, що “міністерство щастя” (або “міністерство любові”) було й у всесвітньо відомому романі Джорджа Орвелла “1984”.

“Там так називали відомство, яке займалося розпізнаванням, перевихованням і знищенням інакомислячих. А основним знаряддям „любові“ були тортури. Загалом, усе сходиться”, іронізували журналісти.

У росії хочуть створити «міністерство щастя». Відео

Як повідомляє The Insider, у 2019 році Матвієнко розповідала, що ідею “міністерства щастя” побачила під час поїздки в ОАЕ.

Матвієнко – керівник “верхньої” палати російського парламенту, це одна з найвищих державних посад.

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