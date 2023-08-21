Росгвардійці у Підмосков’ї обстріляли глядачів під час шоу, є поранені (відео)

Росгвардійці у Підмосков’ї відкрили вогонь у бік глядачів під час показових виступів. Дитина отримала серйозне пошкодження.

У російському місті Електросталь, що під Москвою, силовики росгвардії під час шоу демонстрували стрілянину, використовуючи холості набої. Проте зброя в цей час була направлена на глядачів, вони отримали поранення.

Як передає НСН, про це у неділю, 20 серпня, повідомив російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, який опублікував відповідне відео.

Зазначається, що під час шоу бійці демонстрували стрілянину, використовуючи холості набої. Проте зброя в цей час була направлена на глядачів, серед яких було багато дітей і жінок.

“Маленькі діти кричали хапалися за голови і падали на землю. Не обійшлося без поранень. Дитина отримала серйозне пошкодження від гільзи, що відскочила”, йдеться в описанні до відео.

До речі, напередодні російський ТГ-канал 112 розповідав про “змагання по стрільбі”, на яких “все пішло не так”, тобто “відліт гільз завдав серйозних травм людям”.

За інформацією каналу, чотирирічний хлопчик госпіталізований з травмою голови, а 34-річна Ірина С. отримала рвані рани щоки та щелепи.

Зазначимо, що після початку росією повномасштабної війни проти України в рф різко зросла кількість пропагандистський мілітаристських заходів.

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