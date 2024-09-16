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Тег:
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Ймовірно був п’яний: Укрзалізниця звільнить працівника воєнізованої охорони (відео)

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Журналіст
Укрзалізниця звільнить працівника воєнізованої охорони

Укрзалізниця звільнить працівника воєнізованої охорони, який спав у купе провідника. Ймовірно він був п’яним.

Повідомляють Новини України – НСН  з посиланням на Укрзалізницю.

Вранці 16 вересня на Львівщині працівник воєнізованої охорони заснув у купе провідника, ймовірно будучи у стані сп’яніння.

На відео видно, як побитий чоловік із зовнішніми ознаками сп’яніння лежить на підлозі купе, розкинувши ноги до проходу, де ходять пасажири. Біля нього у купе спав чоловік, ймовірно, також працівник «УЗ»

Один з пасажирів викликав поліцію. Чоловіків зняли з потягу у місті Стрий.

Укрзалізниця звільнить працівника воєнізованої охорони: відео

На цю подію відреагували в Укрзалізниці.  Там розповіли, що даний випадок стався у  поїзді №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ. Працівники, які допустили цей ганебний вчинок – звільнять. Зараз у компанії проводять службове розслідування.

«Укрзалізниця просить вибачення та наголошує, що така поведінка неприпустима для будь-якого працівника галузі», додали у повідомленні.

 

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