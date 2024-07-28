Донос за україномовну гірлянду: колаборанти пожалілися на окупаційну владу Кирилівки у ФСБ

Колаборанти пожалілися на окупаційну владу Кирилівки у ФСБ. Їм не сподобалася гірлянда з українським надписом «Кирилівка вас вітає!».

Про це йдеться у телеграм-каналі «РІА-Мелітополь», передають Новини України – НСН.

Мелітопольські колаборанти звинуватили окупаційну владу Кирилівки у зраді. Причиною стала гірлянда з україномовним надписом «Кирилівка вас вітає!», яка висить на Приморському бульварі у центрі тимчасово окупованого курортного містечка.

«Дивно, але ця ілюмінація дратує, навіть, не рашистів, а мелітопольських зрадників, які полюють на українських активістів і виставляють особисті дані людей у своєму ТГ-смітнику», йдеться у повідомленні.

Колаборанти пожалілися на окупаційну владу Кирилівки у ФСБ

Колаборанти вже накатали донос у ФСБ росії навіть на своїх земляків. Нібито 2 роки україномовна гірлянда висить і її ніхто не помічає.

«А, може, окупаційне керівництво Кирилівки щось таке знає, чого мелітопольським колобкам ще не сказали?», додали у «РІА-Мелітополь»

Ще новини України: Як виглядає окупована Кирилівка у липні 2024 року