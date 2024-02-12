«Собак треба любити і тримати на повідках»: главу МЗС Дмитра Кулебу покусав собака

Главу МЗС Дмитра Кулебу покусав собака. Про це він повідомив у своєму Інстаграм.

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Як розповів Дмитро Кулеба, у Києві під час прогулянки зі своїми собаками на них та нього напав великий собака, який гуляв без повідця. Собака покусав Кулебу за ногу. Після укусу він звернувся до Олександрівської лікарні.

«Собак треба любити, але ж і тримати на повідках… Символічно, що саме на мою травму якраз чергувала інтерн з Індії, яка залишилася вчитися і працювати в Україні після вторгнення», додав Дмитро Кулеба.

Главу МЗС Дмитра Кулебу покусав собака