Екоактивісти облили супом картину Клода Моне у Ліоні

10 лютого у Ліоні екоактивісти облили супом картину Клода Моне. Про це пише видання L’Obs

Свій вчинок екоактивісти виправдовують необхідністю привернути увагу до майбутньої кліматичної та соціальної кризи.

«Ця весна буде єдиною, яка у нас залишилася, якщо ми не відреагуємо. Що будуть малювати наші майбутні художники? Про що ми будемо мріяти, якщо весни більше не буде?», сказали активістки.

Екоактивістки закликали громадськість «прокинутися і чинити опір» численним конфліктам та кліматичній кризі. В іншому випадку «майбутнім художникам не буде що малювати на вигорілій планеті»

Екоактивісти облили супом картину Клода Моне

🦺 ACTION EN COURS – LYON Samedi 10 février. 15h30 Deux citoyennes engagées avec la campagne Riposte Alimentaire ont aspergé de soupe le tableau “Le Printemps” de Claude Monet au musée des Beaux-Arts de Lyon #A22Network #Lyon #RiposteAlimentaire [1] pic.twitter.com/EBQPHQexir — Riposte Alimentaire (@riposte_alim) February 10, 2024

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