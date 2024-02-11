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Екоактивісти облили супом картину Клода Моне у Ліоні

Журналіст
Екоактивісти облили супом

10 лютого у Ліоні екоактивісти облили супом картину Клода Моне. Про це пише видання  L’Obs

Свій вчинок екоактивісти виправдовують необхідністю привернути увагу до майбутньої кліматичної та соціальної кризи.

«Ця весна буде єдиною, яка у нас залишилася, якщо ми не відреагуємо. Що будуть малювати наші майбутні художники? Про що ми будемо мріяти, якщо весни більше не буде?», сказали активістки.

Екоактивістки закликали громадськість «прокинутися і чинити опір» численним конфліктам та кліматичній кризі. В іншому випадку «майбутнім художникам не буде що малювати на вигорілій планеті»

Екоактивісти облили супом картину Клода Моне

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