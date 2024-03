Активісти облили кашею бюст королеви Вікторії в Глазго (відео)

4 березня активісти облили кашею бюст королеви Вікторії в Глазго. А також джемом та намалювали рожевою фарбою на цоколі слово cunt.

Про це пише ArtNews.

Протест відбувся художній галереї та музеї Келвінгроув.

BREAKING: CUNT ON QUEEN VIC- THIS IS RIGGED POUR JAM N PORRIDGE ON QUEEN VIC'S HEID, SPRAYPAINT CUNT ON PLINTH pic.twitter.com/OiGilPNXmx

— This Is Rigged (@Thisis_Rigged) March 3, 2024