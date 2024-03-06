4 березня активісти облили кашею бюст королеви Вікторії в Глазго. А також джемом та намалювали рожевою фарбою на цоколі слово cunt.
Про це пише ArtNews.
Протест відбувся художній галереї та музеї Келвінгроув.
Ми відмовляємося повертатися у вікторіанську епоху. Зростають хвороби від голоду — цинга і рахіт, сказав один з учасників протесту.
Активісти облили кашею бюст королеви Вікторії в Глазго: відео
BREAKING: CUNT ON QUEEN VIC- THIS IS RIGGED POUR JAM N PORRIDGE ON QUEEN VIC'S HEID, SPRAYPAINT CUNT ON PLINTH pic.twitter.com/OiGilPNXmx
— This Is Rigged (@Thisis_Rigged) March 3, 2024
Того дня ще один протест відбувся на Джордж-сквер. Там двоє активістів розбризкали вогнегасники, наповнені супом, на бронзові статуї та гранітні постаменти королеви Вікторії та принца Альберта на конях.
Обидві статуї – це роботи італо-французького скульптора Карло Марочетті, відомого багатьма громадськими пам’ятниками в Британії.
Як говорять активісти, через зміни клімату ціни на харчі підвищуються, внаслідок чого зростає кількість випадків недоїдання та рахіту.
Представник благодійної організації Glasgow Life розповіли, що художня галерея і музей Келвінгроув зачинилися на деякий час після акції. Над пошкодженим бюстом працювала команда реставраторів — щоб очистити і відновити бюст, а також видалити ненормативну лексику
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