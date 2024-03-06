4 березня активісти облили кашею бюст королеви Вікторії в Глазго. А також джемом та намалювали рожевою фарбою на цоколі слово cunt.

Про це пише ArtNews.

Протест відбувся художній галереї та музеї Келвінгроув.

Ми відмовляємося повертатися у вікторіанську епоху. Зростають хвороби від голоду — цинга і рахіт, сказав один з учасників протесту.

Активісти облили кашею бюст королеви Вікторії в Глазго: відео

BREAKING: CUNT ON QUEEN VIC- THIS IS RIGGED POUR JAM N PORRIDGE ON QUEEN VIC'S HEID, SPRAYPAINT CUNT ON PLINTH pic.twitter.com/OiGilPNXmx — This Is Rigged (@Thisis_Rigged) March 3, 2024

Того дня ще один протест відбувся на Джордж-сквер. Там двоє активістів розбризкали вогнегасники, наповнені супом, на бронзові статуї та гранітні постаменти королеви Вікторії та принца Альберта на конях.

Обидві статуї – це роботи італо-французького скульптора Карло Марочетті, відомого багатьма громадськими пам’ятниками в Британії.

Як говорять активісти, через зміни клімату ціни на харчі підвищуються, внаслідок чого зростає кількість випадків недоїдання та рахіту.

Представник благодійної організації Glasgow Life розповіли, що художня галерея і музей Келвінгроув зачинилися на деякий час після акції. Над пошкодженим бюстом працювала команда реставраторів — щоб очистити і відновити бюст, а також видалити ненормативну лексику