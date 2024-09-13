«Слуга народу» Куницький побив напав на перехожого в центрі Києва. Як розповідає постраждалий, конфліктної ситуації цьому вчинку не передувало. А Куницький нібито раптово і несподівано напав.

Про інцидент з побиттям повідомили у поліції. А у мережі оприлюднили відео розмови правоохоронців з Куницьким, передають “Новини України – НСН“.

Ввечері 12 вересня до поліції Києва надійшло повідомлення від громадянина про побиття.

До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України. Наразі заявник перебуває в управлінні поліції, повідомлення про подію зареєстровано, проводиться перевірка, – пишуть правоохоронці

У мережі опублікували відео, на якому нардеп “слуги народу” Куницький спілкується із правоохоронцями.

Потерпілий повідомив, що побачив Куницького на вулиці та захотів із ним поспілкуватися на камеру. Куницький нібито був не проти і навіть запропонував пригоститися морозивом, яке їв сам. Але коли незнайомець проїхав уперед, нардеп нібито вдарив його ногою.

«Слуга народу» Куницький напав на перехожого в центрі Києва: відео

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