Фото жіночих сідниць в трусах в Телеграмі Пенсійного фонду: з’явився офіційний коментар

Фото жіночих сідниць в трусах в офіційному Телеграмі Пенсійного фонду з’явилося вночі 28 березня. Воно дуже здивувало користувачів, які робили скріни і публікували їх у мережах. Вже з’явився коментар Пенсійного фонду.
Як зазначають користувачі, які побачили дивний контент в Телеграмі Пенсійного фонду, фотографія жіночих сідниць у мереживних трусах з’явилася у четвер, 28 березня, о 2:18 ночі. При цьому світлину жіночих сідниць досить довго не видаляли. На пікантне фото можна було подивитись протягом майже двох годин.
А вранці в інших Телеграм-каналах можна було побачити ось такі жартівливі дописи.
Об 11:00 Пенсійний фонд відреагував на дописи «про труси». Тон офіційного повідомлення свідчить про те, що посадовцям зовсім не до жартів.
У відомстві назвали комічну подію спробою дискредитувати роботу Пенсійного фонду України через канал в Telegram, а сам Telegram – не дуже надійним месенджером.
Сьогодні була спроба дискредитувати роботу Пенсійного фонду України через канал в Telegram. Спробу навряд чи можна назвати вдалою, принаймні діяльність Пенсійного фонду заслуговує на більш креативний підхід. Просимо не шукати в повідомленні, яке поширюється представниками окремих медіа, прихованих сенсів, – йдеться в офіційному повідомленні
У Пенсійному фонді запевняють, що продовжують в установленому порядку фінансувати пенсійні та страхові виплати, житлові субсидії та пільги.
Сьогодні Telegram не найбільш надійний канал інформування, але багато користувачів отримують інформацію саме з цього джерела, – кажуть у ПФ
І радять інформацію, отриману з Телеграму ПФ, перевіряти на інших офіційних каналах Фонду:
- сайт (www.pfu.gov.ua)
- вебпортал електронних послуг (www.portal.pfu.gov.ua)
- Facebook (www.facebook.com/pfu.gov.ua)
- Twitter (@PFU_UA)
- WhatsApp (https://whatsapp.com/channel/0029Va0bOmEG3R3i49bUmx3M)
- YouTube (www.youtube.com/@PensFund)
Тим часом Укрпошта вирішила підтримати Пенсійний фонд і оприлюднила ось таке повідомлення з фото в своєму Телеграм-каналі. Зазначивши, що ноги не фейкові 🙂
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