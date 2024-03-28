Фото жіночих сідниць в трусах в Телеграмі Пенсійного фонду: з’явився офіційний коментар

Фото жіночих сідниць в трусах в офіційному Телеграмі Пенсійного фонду з’явилося вночі 28 березня. Воно дуже здивувало користувачів, які робили скріни і публікували їх у мережах. Вже з’явився коментар Пенсійного фонду.

Як зазначають користувачі, які побачили дивний контент в Телеграмі Пенсійного фонду, фотографія жіночих сідниць у мереживних трусах з’явилася у четвер, 28 березня, о 2:18 ночі. При цьому світлину жіночих сідниць досить довго не видаляли. На пікантне фото можна було подивитись протягом майже двох годин.

А вранці в інших Телеграм-каналах можна було побачити ось такі жартівливі дописи.

Об 11:00 Пенсійний фонд відреагував на дописи «про труси». Тон офіційного повідомлення свідчить про те, що посадовцям зовсім не до жартів.

У відомстві назвали комічну подію спробою дискредитувати роботу Пенсійного фонду України через канал в Telegram, а сам Telegram – не дуже надійним месенджером.

Сьогодні була спроба дискредитувати роботу Пенсійного фонду України через канал в Telegram. Спробу навряд чи можна назвати вдалою, принаймні діяльність Пенсійного фонду заслуговує на більш креативний підхід. Просимо не шукати в повідомленні, яке поширюється представниками окремих медіа, прихованих сенсів, – йдеться в офіційному повідомленні

У Пенсійному фонді запевняють, що продовжують в установленому порядку фінансувати пенсійні та страхові виплати, житлові субсидії та пільги.

Сьогодні Telegram не найбільш надійний канал інформування, але багато користувачів отримують інформацію саме з цього джерела, – кажуть у ПФ

І радять інформацію, отриману з Телеграму ПФ, перевіряти на інших офіційних каналах Фонду:

сайт (www.pfu.gov.ua)

вебпортал електронних послуг (www.portal.pfu.gov.ua)

Facebook (www.facebook.com/pfu.gov.ua)

Twitter (@PFU_UA)

WhatsApp (https://whatsapp.com/channel/0029Va0bOmEG3R3i49bUmx3M)

YouTube (www.youtube.com/@PensFund)

Тим часом Укрпошта вирішила підтримати Пенсійний фонд і оприлюднила ось таке повідомлення з фото в своєму Телеграм-каналі. Зазначивши, що ноги не фейкові 🙂

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