Пташка з Азовсталі опинилася у лікарні – що сталося (фото)

Парамедикиня Катерина Поліщук, відома як “Пташка з Азовсталі”, опинилася у лікарні. Дівчина, яка пережила російський полон, налякала фанів, які одразу почали за неї хвилюватися.

Так, Пташка показала у Stories руку з катетером. На фото вона позувала у футболці з жартівливим написом “Катястрофа”.

Згодом на своїй сторінці в Instagram захисниця Азовсталі зробила допис та пояснила, що з нею сталося, передає НСН.

Навіть у лікарні вона не припиняє думати про допомогу військовим. Пташка збирає гроші на дрони для захисників України. Після одужання вона вже планує їхати на Донбас.

“Поки пані лежать з запаленням (ні, не хитрощів) у лікарні, дрони вже їдуть на гравіювання. Тішусь, що донати продовжують надходити, за декілька днів такими ж темпами я придбаю ще декілька дронів і після одужання завезу їх на Донеччину”, написала Поліщук.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Пташка (@ptashka_from_azovstal)

У коментарях користувачі бажають “Пташці” швидкого одужання. Також вони дякують дівчині за усе, що вона робить. Коментатори пишуть:

“Швидкого одужання та відновлення! Слава ЗСУ!”

“Пташечко, одужуй, дякує тобі Вінниця”

“Одужуй, Пташко, і лети далі, робити добрі справи”.

Хто така Пташка з Азовсталі

Парамедикиня Пташка перебувала на Азовсталі під час боїв за Маріуполь. Вона допомагала військовим та потрапила до російського полону у травні 2022 року, разом з іншими медиками та захисниками України. Мама Пташки повідомляла, що її донька перебувала у колонії в Оленівці. Окупанти знімали з дівчиною відео та стверджували, що вона снайперка.

22 вересня Україна обміняла Пташку, вагітних захисниць України, найбільш відомих командирів та чимало захисників України на кума Путіна Віктора Медведчука та російських полонених.

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